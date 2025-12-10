Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé annoncé remplaçant face à Man City

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Ce soir à 21 heures au stade Santiago-Bernabéu, le Real Madrid va affronter Manchester City lors de la 6ème journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League. Incertain en raison d’une gêne musculaire, Kylian Mbappé (26 ans), qui souffre aussi d’une fracture de l’annulaire gauche, est bien dans le groupe de Xabi Alonso.

Hier, la presse espagnole indiquait que le Français et le staff trancheraient concernant son état de santé. Il est visiblement en mesure d’être dans le groupe. En revanche, rien ne dit qu’il jouera. Selon El Chiringuito, KM10 va débuter la rencontre contre les Skyblues sur le banc. Certains médias ibériques annoncent que Gonzalo Garcia démarrera le match. D’autres assurent que c’est Endrick qui a les faveurs du staff. Réponse ce soir à 21 heures.

Pub. le - MAJ le
