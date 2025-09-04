Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé conseille Gonzalo García

Par Allan Brevi
1 min.
Gonzalo Garcia avec le Real Madrid @Maxppp

Dans une interview accordée à El Chiringuito, Gonzalo García a révélé que Kylian Mbappé lui a donné des conseils précieux ces derniers mois. Malgré la concurrence pour le poste d’avant-centre, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, les deux attaquants entretiennent une relation saine et basée sur le respect mutuel. Gonzalo souligne que les échanges avec le français l’aident à progresser et à mieux appréhender ses mouvements sur le terrain. Aujourd’hui, Gonzalo évolue en tant que doublure du Champion du Monde 2018, alors qu’Endrick reste toujours indisponible pour cause de blessure. Cette situation lui permet de continuer à apprendre aux côtés de joueurs expérimentés tout en se préparant à saisir les opportunités lorsqu’elles se présenteront. La complicité avec Mbappé apparaît comme un atout précieux pour sa progression et son intégration au sein de l’équipe.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🐢🧠 "@KMbappe ME DA CONSEJOS, es una persona muy cercana".

🫂 @gonzalo7garcia_ desvela cómo le ha ayudado Kylian estos meses.

📹 @Belen_Boli
Voir sur X

Après une question sur son intégration dans le vestiaire, le natif de Madrid a déclaré : « non, je n’ai pas de vertige. En fin de compte, il est vrai que l’on passe de jouer pour la Castilla et de regarder ses idoles à la télévision à s’entraîner avec elles, ce qui, bien sûr, impressionne. Puis le temps passe, on s’y habitue et l’on est très reconnaissant de pouvoir partager un vestiaire avec eux, avec les meilleurs joueurs du monde. » Pour le moment, le prodige espagnol de 21 ans comptabilise 5 buts sous les couleurs de la Casa Blanca.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Gonzalo García
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Gonzalo García Gonzalo García
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier