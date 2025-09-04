Real Madrid : Kylian Mbappé conseille Gonzalo García

Dans une interview accordée à El Chiringuito, Gonzalo García a révélé que Kylian Mbappé lui a donné des conseils précieux ces derniers mois. Malgré la concurrence pour le poste d’avant-centre, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, les deux attaquants entretiennent une relation saine et basée sur le respect mutuel. Gonzalo souligne que les échanges avec le français l’aident à progresser et à mieux appréhender ses mouvements sur le terrain. Aujourd’hui, Gonzalo évolue en tant que doublure du Champion du Monde 2018, alors qu’Endrick reste toujours indisponible pour cause de blessure. Cette situation lui permet de continuer à apprendre aux côtés de joueurs expérimentés tout en se préparant à saisir les opportunités lorsqu’elles se présenteront. La complicité avec Mbappé apparaît comme un atout précieux pour sa progression et son intégration au sein de l’équipe.

Après une question sur son intégration dans le vestiaire, le natif de Madrid a déclaré : « non, je n’ai pas de vertige. En fin de compte, il est vrai que l’on passe de jouer pour la Castilla et de regarder ses idoles à la télévision à s’entraîner avec elles, ce qui, bien sûr, impressionne. Puis le temps passe, on s’y habitue et l’on est très reconnaissant de pouvoir partager un vestiaire avec eux, avec les meilleurs joueurs du monde. » Pour le moment, le prodige espagnol de 21 ans comptabilise 5 buts sous les couleurs de la Casa Blanca.