Espagne : Dean Huijsen se livre sur sa relation avec Lamine Yamal

Dean Huijsen (20 ans) s’est rapidement adapté à l’équipe nationale espagnole, tout en observant l’ascension fulgurante de son jeune coéquipier et ami, Lamine Yamal. Le défenseur, récemment arrivé au Real Madrid, évoque avec respect et une pointe d’humour le talent de Yamal dans une interview accordée à Marca : « Lamine ? C’est un grand joueur. J’espère qu’il sera performant ici (avec l’Espagne) et que, lors de nos matchs de championnat, il ne fera pas trop de dégâts. » Pour Huijsen, Yamal n’est pas seulement un rival sur le terrain, mais aussi une source de motivation et un camarade avec qui il partage l’expérience exigeante de la Roja.

Malgré la pression et l’exigence du football en Espagne, Huijsen apprécie la complicité et l’émulation qui existent entre les jeunes joueurs espagnols. « C’est spécial que le sélectionneur nous fasse confiance… Cela montre qu’il n’a pas peur de miser sur les jeunes joueurs », explique-t-il. La relation entre Huijsen et Yamal illustre parfaitement cette nouvelle génération prometteuse, qui allie amitié et rivalité.