FC Barcelone : la grosse mise au point de Robert Lewandowski sur sa situation

Star du FC Barcelone depuis son arrivée en grande pompe du Bayern Munich à l’été 2022, Robert Lewandowski réalise un passage solide du côté de la Catalogne. Double vainqueur de la Liga avec les Blaugranas, le natif de Varsovie sort d’une saison de qualité où il a inscrit 42 buts et délivre 3 passes décisives en 52 rencontres. Cependant, sa situation personnelle est assez différente désormais. Le 21 août dernier, il a fêté ses 37 ans et le 30 juin prochain 2026, son contrat avec les Blaugrans prendra fin. Vieillissant, il ne sera pas forcément aussi incontournable que lors des trois précédentes saisons. Hans-Dieter Flick ayant aussi décidé d’abroger son statut d’intouchable.

Il faut dire que des alternatives existent désormais. Ferran Torres qui a marqué 10 buts en 27 matches de Liga l’an dernier s’est adapté à ce nouveau rôle de numéro 9 tandis que Marcus Rashford bien qu’ailier gauche peut également tenir ce poste. D’ailleurs en ce début de saison, Robert Lewandowski n’a disputé que 26 minutes de jeu. La raison est liée à une blessure musculaire qui lui a fait manquer le premier match contre Majorque mais aussi à une concurrence plus accrue. Sélectionné avec la Pologne, celui qui compte 158 capes pour 85 buts avec les Aigles Blancs est revenu sur cette situation inédite depuis son arrivée en Catalogne.

Moins de minutes, plus de qualité

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Robert Lewandowski n’est pas inquiet : «je ne pense pas non plus que je doive jouer par décret. Nous avons un effectif qui nous permet de faire tourner les joueurs, et c’est important. Parfois, il est plus important de se concentrer sur la qualité des minutes que sur leur quantité. Cette saison, nous analyserons constamment mon état de forme. La saison dernière, j’ai joué beaucoup de matchs et à haute intensité. Il y a eu des moments où je me suis senti très fatigué, et j’ai même été blessé en fin de saison.» Le buteur polonais a notamment mis en avant le nouveau format de Ligue des Champions avec 8 matches de poule : «nous savons qu’au début de la Ligue des champions, le temps de récupération entre les matchs est très court, et il sera important de bien gérer l’usure. Je pense que ce début de saison sera tout aussi difficile que le précédent, il faut donc être prêt.»

«Je suis conscient que l’intensité est très élevée, notamment en raison de notre style de jeu, et que nous aurons tous besoin de repos à un moment donné. Je me suis très bien préparé cet été. J’ai eu beaucoup de vacances, je me suis préparé, et je pense que cela me sera utile tout au long de la saison», a-t-il poursuivi. Souhaitant être le mieux possible préparé pour les échéances de son équipe, Robert Lewandowski sait qu’il est épaulé par d’autres joueurs de qualité et qu’il n’a pas forcément besoin de forcer ses retours de blessures comme ce qu’il vient de se passer en ce début de saison : «ne nous leurrons pas, j’ai été blessé pendant deux semaines. Mais la saison vient de commencer, elle est très longue. Je n’avais pas la pression de jouer le plus de minutes possibles le plus vite possible. Je sais qu’août est le mois idéal pour trouver le rythme, mais tout commence en septembre, alors je savais qu’il fallait y aller doucement.» Pas de panique, le grand retour de Robert Lewandowski va avoir lieu.