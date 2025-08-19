FC Barcelone : Hansi Flick songe sérieusement à changer de numéro 9 !

La saison a bien démarré du côté de Barcelone. Une victoire tranquille 3-0 face à Majorque, dans un match certes marqué par quelques polémiques liées à l’arbitrage, mais qui prouve que les Catalans sont en forme et prêts pour défendre leur titre. Une dynamique positive, et les joueurs qui ont brillé l’an dernier comme Lamine Yamal et Raphinha ont déjà fait parler la poudre.

Pour sa part, Robert Lewandowski n’a pas pu participer à la rencontre, blessé. Le Polonais devrait être de retour samedi, pour la deuxième rencontre de Liga face à Levante. L’occasion d’ouvrir son compteur de buts cette saison, notamment dans le cadre de la lutte pour le pichichi où il est opposé à Kylian Mbappé, qui lancera sa saison ce soir contre Osasuna. Mais surtout, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’expérimenté buteur doit aussi marquer pour conserver sa place à la pointe de l’attaque barcelonaise.

Lewandowski est en danger

Comme l’indique AS, il n’est pas forcément intouchable aux yeux d’Hansi Flick. Il reste le titulaire pour l’instant, mais les bonnes prestations de Ferran Torres sur la deuxième partie de saison dernière et son but face à Majorque pourraient changer la donne. Le coach allemand adore l’international espagnol et estime qu’actuellement, les deux joueurs sont plus ou moins au même niveau.

Une nouvelle réalité qui pouvait sembler à la limite de la blague il y a quelques mois encore, mais Torres, auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 27 rencontres de Liga la saison dernière, a su se hisser au niveau de l’équipe. Dans le jeu, son apport est même peut-être plus intéressant que celui du Polonais. Quoi qu’il en soit, Hansi Flick a déjà expliqué à Lewy cette nouvelle situation. Autant dire que l’ancien du Bayern Munich n’a pas intérêt à se louper…