L’Espagne s’enflamme après la polémique sur l’arbitrage lors de Majorque-Barça

Ce samedi, le FC Barcelone s’est imposé face à Majorque dans un match maîtrisé de bout en bout, notamment sur le plan technique, mais la confrontation a surtout été marquée par un événement qui fait désormais débat sur les réseaux sociaux : le carton rouge infligé à Vedat Muriqi. Alors que Barcelone dominait la possession et multipliait les occasions, l’expulsion du joueur de Majorque a changé le cours de la rencontre. Les Catalans ont su profiter de cette supériorité numérique pour imposer leur rythme et sécuriser le résultat dès la mi-temps, mais la décision arbitrale a éclipsé la performance collective et relancé le débat sur l’équité en Liga.

Antonio Raillo, capitaine de Majorque, n’a pas caché son désaccord : « oui, bon… Le tacle de Raphinha était bien plus fort que celui de Muriqi, qui n’avait aucune mauvaise intention… ». Le coach de Majorque a renforcé cette frustration avec une déclaration toute aussi forte : « c’est un carton qui change totalement le cours du match, ce n’était pas justifié. Nos joueurs n’avaient aucune intention de nuire. ». Ces réactions traduisent une colère partagée dans tout le club baléare et trouvent un écho immédiat dans la presse espagnole. Plusieurs journaux, comme AS ou encore Marca, dénoncent une sévérité disproportionnée et une incohérence dans l’utilisation de la VAR. Certains parlent même d’une décision qui pourrait influencer la saison et questionnent la cohérence de l’arbitrage en Liga. Un journaliste de Carrusel Deportivo, une émission sportive espagnole, a même clairement affirmé que la faute de Raphinha à la 47ᵉ minute méritait largement une expulsion du Brésilien.

Une victoire entachée par l’arbitrage

Malgré ce climat tendu, le Barça a brillé par sa technique et sa capacité à marquer sur ses temps forts. Raphinha, auteur d’un match intense, et Lamine Yamal, étincelant sur son couloir, ont illustré toute la puissance offensive du club catalan. Les supporters ont pu savourer une victoire convaincante, mais les discussions autour du carton rouge ont continué de faire rage sur les réseaux sociaux, rappelant combien une décision arbitrale peut devenir le centre de toutes les attentions. D’autant plus que le but de Ferran Torres fait lui aussi débat : sur une frappe de Lamine Yamal qui assomme Raillo dans la surface, Ferran Torres en a profité pour marquer alors que les défenseurs de Majorque étaient arrêtés, un but validé malgré les sifflets et la contestation dans le stade.

Au final, Majorque et Barcelone ont vécu une rencontre qui restera dans les têtes tout au long de l’exercice 2025-2026, non seulement pour le résultat, mais surtout pour la controverse qui a entouré le match. Entre les déclarations d’Antonio Raillo, de l’entraîneur de Majorque, l’indignation croissante des médias espagnols, les polémiques autour de Muriqi, mais aussi sur le tacle assassin de Raphinha, les tensions autour de l’arbitrage en Espagne ont atteint leur paroxysme. Ce carton rouge pourrait avoir des répercussions au-delà de cette rencontre, influençant les discussions sur l’arbitrage et la Liga dans les semaines à venir selon la presse espagnole.