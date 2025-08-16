Menu Rechercher
0 - 3
terminé
Liga 2025/2026 1re journée
Majorque
0 - 3
MT : 0-2
terminé
Barcelone
Temps forts
90+4'
0 - 3
(PD Gavi) Lamine Yamal
mi-temps
0 - 2
39'
V. Muriqi
33'
Manu Morlanes
24'
0 - 2
Ferran Torres
8'
0 - 1
(PD Lamine Yamal) Raphinha

Notes des joueurs

#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 9.0 #2 Logo Barcelone Pedri 8.3 #3 Logo Barcelone Raphinha 8.2
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 8.5 #2 Logo Barcelone Pedri 8.3 #3 Logo Barcelone Raphinha 7.5 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Barcelone 3 20 Majorque 0
Possession 71% Barcelone Majorque
Tirs 4 3 16 1 8 24
Grosses occasions créées 50% Majorque 1 Barcelone 1
Compositions Majorque 4-2-3-1 Barcelone 4-2-3-1

Sondages

Qui est l'homme du match Majorque-FC Barcelone ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 MAJ N NUL 2 BAR
676 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1 #2 Logo Majorque Mateu Morey 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Pedri 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 6
Fautes subies
#1 Logo Majorque Mateo Joseph 4 #2 Logo Majorque Dani Rodríguez 3 #3 Logo Majorque Vedat Muriqi 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Pedri 103
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Majorque Dani Rodríguez 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 5/7 71% #2 Logo Majorque Mateo Joseph 5/7 71% #3 Logo Barcelone Eric García 7/10 70%
Interceptions
#1 Logo Majorque Johan Mojica 2 #2 Logo Barcelone Ronald Araújo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 3/3 100% #2 Logo Barcelone Joan García 2/2 100% #3 Logo Barcelone Ronald Araújo 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 0/5 0% #2 Logo Barcelone Jofre Torrents Salvat 0/4 0% #3 Logo Majorque Takuma Asano 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Jofre Torrents Salvat 0/2 0% #2 Logo Majorque Takuma Asano 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 76/79 96% #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 36/38 95% #3 Logo Barcelone Eric García 53/56 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 46 #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 33 #3 Logo Barcelone Eric García 23
Passes (%)
#1 Logo Majorque Leo Román 12/35 34%

Classement buteurs

#1 Logo Barcelone Ferran Torres 1 #1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1 #1 Logo Barcelone Raphinha 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
N
D
V
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
6% 2 Victoires 6% 2 Nuls 87% 27 Victoires

Blessures & suspensions

Robert Lewandowski Robert Lewandowski Ischio-jambiers Dani Olmo Dani Olmo Inconnu Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Park In Son 20:18 Les commentateurs espagnols ils sont choqué de l&#x27;attitude de Majorque si jamais. C&#x27;est une dinguerie. Simulation anti jeu fautes bêtes et le public raciste ca aide pas. 3 Répondre
Match Majorque - Barcelone en direct commenté

1re journée de Liga - samedi 16 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Majorque et Barcelone (Liga, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Liga entre Majorque et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 16 août 2025 à 19:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Majorque et Barcelone.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Pablo Morales Moreno quatrième arbitre
Mario Melero López arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Mallorca Son Moix Palma de Mallorca
Estadi Mallorca Son Moix
  • Année de construction : 1999
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 26020
  • Affluence moyenne : 12660
  • Affluence maximum : 28000
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 16 août 2025 19:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 23318
Code MAJ-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Majorque
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Quel est le résultat du match entre Majorque et Barcelone ?

Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 0-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Majorque et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 août 2025 à 19:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Majorque Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Majorque et Barcelone ?

Majorque : le coach Jagoba Arrasate a choisi une formation en 4-2-3-1 : Leo Román, J. Mojica, Antonio Raíllo, M. Valjent, Mateu Morey, Antonio Sánchez, Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre, T. Asano, V. Muriqi.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Majorque Barcelone ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Majorque Barcelone ?

Palma de Mallorca accueille le match au Estadi Mallorca Son Moix.

Quelle est la date et l'heure du match Majorque Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 août 2025, coup d'envoi 19:30.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 8', Ferran Torres 24', Lamine Yamal 90+4'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
