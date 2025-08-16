Notes des joueurs
Match Majorque - Barcelone en direct commenté
1re journée de Liga - samedi 16 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Majorque et Barcelone (Liga, 1re journée)
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Majorque et Barcelone ?
Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 0-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Majorque et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 août 2025 à 19:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Majorque Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Majorque et Barcelone ?
Majorque : le coach Jagoba Arrasate a choisi une formation en 4-2-3-1 : Leo Román, J. Mojica, Antonio Raíllo, M. Valjent, Mateu Morey, Antonio Sánchez, Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre, T. Asano, V. Muriqi.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Majorque Barcelone ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Majorque Barcelone ?
Palma de Mallorca accueille le match au Estadi Mallorca Son Moix.
- Quelle est la date et l'heure du match Majorque Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 août 2025, coup d'envoi 19:30.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 8', Ferran Torres 24', Lamine Yamal 90+4'.