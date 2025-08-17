Menu Rechercher
Le coach de Majorque cartonne l’arbitrage après la défaite face au Barça

Par André Martins
1 min.
Vedat Muriqi avec Majorque en Liga @Maxppp
Majorque 0-3 Barcelone

Samedi soir, Majorque s’est incliné 0-3 à domicile face au FC Barcelone, dans une rencontre marquée par les expulsions de Manu Morlanes (33e) et de Vedat Muriqi (39e), obligeant l’équipe majorquine à disputer toute la seconde période à neuf. Avant cela, le but de Ferran Torres avait déjà fait polémique, puisque l’action s’était poursuivie alors que le défenseur Antonio Raíllo se trouvait au sol, après avoir reçu une frappe de Lamine Yamal en plein visage. Or, d’après le protocole du Comité technique des arbitres, le jeu doit être immédiatement arrêté pour évaluer l’état du joueur lorsqu’il est touché à la tête.

«L’expulsion de Morlanes… il prend un carton jaune pour avoir protesté après le deuxième but, puis un second, très sévère. Et celle de Muriqi, ce n’est pas la première fois… il a le pied à mi-hauteur et, par malchance, il touche le visage du gardien. L’arbitre lui met un jaune, mais le VAR l’a appelé, et c’est dommage parce que le match a duré vingt et quelques minutes… voilà comment je vois ces actions», a réagi ensuite l’entraîneur des Bermellones, Jagoba Arrasate, tout en affirmant qu’il était fier de la prestation de ses joueurs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (44)
