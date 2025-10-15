Barça : Pini Zahavi jette le doute sur l’avenir de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski entre dans sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone et son avenir reste incertain. Moins influent en ce début de saison que lors de ses premières années en Catalogne, le buteur polonais, arrivé à l’été 2022, a pourtant été décisif dans les deux titres de Liga remportés depuis, en plus d’afficher un excellent bilan de 105 buts et 20 passes décisives en 156 matchs disputés. Son agent, Pini Zahavi, a fait le point sur sa situation dans un entretien avec 365Scores. « Le contrat de Lewandowski avec Barcelone expire à l’été 2026 et aucune décision n’a encore été prise. Il faut attendre de voir ce qui se passe dans les prochains jours », a-t-il précisé avant de démentir : « Il n’y a rien d’officiel concernant des négociations avec des équipes d’Arabie saoudite. Il n’y a pas d’offres pour le moment. »

Bien qu’il soit toujours heureux à Barcelone, l’attaquant de 37 ans sait qu’il s’agit sans doute de son dernier grand contrat. L’intérêt de clubs saoudiens reste bien réel, mais la décision dépendra aussi de son importance dans le projet de Hansi Flick d’ici la fin de saison. Interrogé en Pologne par TVP Sport durant la trêve, Lewandowski avait minimisé les critiques sur son âge : « Quand quelqu’un veut pointer un défaut chez moi, il dit que je suis vieux, que je ne cours plus, que je ne veux pas courir ou que je ne travaille pas. C’est absurde. Il suffit de regarder combien j’ai couru. Bien sûr, je suis conscient qu’à mon âge, jouer moins pourrait m’être bénéfique sur la durée de la saison. »