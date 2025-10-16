Barça : Lamine Yamal a rencontré son agent Jorge Mendes

Comme le révèle El Chiringuito, Lamine Yamal, la pépite de 18 ans du Barça, a récemment participé à une réunion de 2h30 avec son agent, Jorge Mendes. Au centre des échanges : des questions de marketing autour du joueur et des décisions à prendre pour son avenir, avec un focus sur ce qui doit être résolu ou modifié pour encore plus optimiser sa carrière. Cette rencontre illustre donc l’importance des discussions stratégiques qui entourent déjà le parcours du Champion d’Europe 2024.

Cela explique aussi que le quotidien de Lamine Yamal ne se limite pas uniquement aux terrains. En effet, derrière ses performances impressionnantes du joueur en Liga, le natif d’Esplugues de Llobregat est également au centre d’un suivi rigoureux et de décisions réfléchies concernant sa carrière, preuve que le Barça et son entourage préparent soigneusement chaque étape de son développement.