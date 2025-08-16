Menu Rechercher
Vidéo : le magnifique but de Lamine Yamal avec le Barça contre Majorque

Majorque 0-3 Barcelone

Lamine Yamal a une fois de plus fait parler son talent avec le Barça. Sur la première passe décisive du match contre Majorque, il a parfaitement servi Raphinha dès la 7e minute, permettant aux Blaugrana d’ouvrir le score. Mais le jeune ailier espagnol ne s’est pas arrêté là. En effet, en fin de match, à la 90+4e, il a signé un véritable golazo, enroulant du pied gauche dans la lucarne après un festival de dribbles dans la surface (0-3).

Sa capacité à créer des décalages et à conclure avec autant de précision sont à la hauteur de son nouveau statut avec le numéro 10 de Messi. Avec cette performance, Lamine Yamal continue d’impressionner et montre qu’il est déjà un élément indispensable pour le club catalan cette saison. Pour son premier match de Liga, il comptabilise déjà 1 but et 1 passe décisive.

