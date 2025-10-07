Une légende du football mexicain arrêtée pour abus sexuel sur mineur

Légende du Chivas de Guadalajara avec qui il a disputé 421 matches et marqué 152 buts et de la sélection mexicaine (67 capes, 15 buts), l’attaquant mexicain Omar Bravo (45 ans) a notamment remporté la Gold Cup en 2003 et 2009 avec son pays. Huitième de finaliste de la Coupe du monde 2006 et membre éminent de la génération dorée représentée par Rafael Marquez, il fait aujourd’hui face à de lourdes accusations.

Selon l’Associated Press, il a été arrêté par la police, car il est soupçonné d’abus sexuel sur mineur. En effet, il est accusé d’avoir abusé à plusieurs reprises d’une adolescente au cours des derniers mois et il aurait potentiellement commis des actes similaires auparavant. L’enquête du procureur est en cours.