Barça : Lamine Yamal sera disponible pour le Clásico

Lamine Yamal, au Barça @Maxppp

Après les doutes lancés par Hansi Flick sur la disponibilité de Lamine Yamal pour le Clasico du 26 octobre, les dernières nouvelles sont encourageantes. Selon le quotidien madrilène Marca, le jeune attaquant espagnol pourrait non seulement être prêt pour ce choc face au Real Madrid, mais aussi revenir sur les terrains plus tôt, dès le match contre Gérone.

Yamal, qui suit un programme de rééducation intense, pourrait réintégrer l’entraînement collectif dès le 18 octobre et participer aux matchs contre l’Olympiacos en Ligue des champions, puis au Clasico au Bernabéu. Le joueur de 18 ans n’a pas voyagé avec la sélection espagnole, qui l’avait initialement convoqué avant de le libérer en raison d’une rechute de sa blessure.

