Manchester United : un ancien joueur a utilisé ChatGPT pour négocier son transfert !

Par Matthieu Margueritte
Son nom ne vous dira peut-être rien, mais Demetri Mitchell a peut-être réalisé une grande première dans l’histoire du mercato. Le Parisien relaie les déclarations faites par le milieu offensif de 28 ans qui évolue depuis cet été à Leyton Orient en troisième division anglaise. Passé par Manchester United, Mitchell a révélé dans le podcast « From my left » avoir utilisé ChatGPT pour négocier son contrat avec son nouveau club !

« «ChatGPT a été le meilleur agent que j’aie jamais eu dans ma carrière. (…) Leyton Orient m’a envoyé une offre et j’ai utilisé ChatGPT pour demander comment négocier et quoi dire», a-t-il déclaré, avant de préciser qu’il avait demandé, entre autres, à l’IA de prendre en compte ses revenus de la saison passée et les conséquences d’un déménagement à Londres. Et visiblement, ça a marché !

