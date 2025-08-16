Barça : le but polémique de Ferran Torres contre Majorque

Pour l’ouverture de la saison de Liga, Majorque recevait le Barça ce samedi 16 août. Après un début de match intense, le Barça ouvre rapidement le score, puis un deuxième but très polémique. En effet, sur une frappe de Lamine Yamal, Raillo est sonné dans la surface et les défenseurs de Majorque s’arrêtent de jouer… mais Ferran Torres en profite pour déclencher un tir puissant qui termine au fond des filets.

Le FC Majorque se retrouve déjà mené 2-0 dans ce match de la première journée. Le but de Ferran Torres fait débat : Raillo, assommé par la frappe de Yamal, laisse le temps au joueur catalan de frapper dans ce qui semble un temps mort. Malgré le grand doute et les sifflets dans le stade, l’arbitre a validé le but, offrant un début de saison mouvementé en Liga. Par ailleurs, Majorque est réduit à 9 après les cartons rouges de Morlanes et Muriqi.