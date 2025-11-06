Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue des Champions

LdC : un ancien arbitre international français aurait sifflé penalty pour l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nayef Aguerd (OM) @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

Une action qui va faire débat encore longtemps, le fameux penalty non-accordé à l’OM sur une main d’Emerson à la 90e minute. M. Sanchez Martinez a préféré laisser jouer, quitte à revenir sur l’action plus tard avec la VAR. Dans la continuité, Samardzic a inscrit l’unique but d’un match que l’Atalanta a globalement dominé et finalement remporté 1-0. L’arbitre n’est finalement pas allé voir l’action à la vidéo, au grand dam de l’OM. Sur la Chaîne L’Equipe, Saïd Ennjimi estime lui que le penalty aurait dû être accordé.

La suite après cette publicité

«Il aurait pu siffler le penalty, affirme l’ancien arbitre international. Le mouvement du corps doit rester naturel pour ne pas siffler. L’arbitre a estimé que le mouvement des bras du joueur n’avait pas pour objectif d’augmenter la surface de son corps pour arrêter le ballon, mais que c’était une conséquence naturelle », explique-t-il revenant sur une autre action litigieuse sur une frappe d’Höjbjerg «avec un joueur de l’Atalanta (Honest Ahanor) qui a le bras plutôt collé au corps ce coup-ci, mais fait le mouvement d’avancer son épaule. On aurait également pu tout à fait siffler penalty».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier