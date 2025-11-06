LdC : un ancien arbitre international français aurait sifflé penalty pour l’OM

Une action qui va faire débat encore longtemps, le fameux penalty non-accordé à l’OM sur une main d’Emerson à la 90e minute. M. Sanchez Martinez a préféré laisser jouer, quitte à revenir sur l’action plus tard avec la VAR. Dans la continuité, Samardzic a inscrit l’unique but d’un match que l’Atalanta a globalement dominé et finalement remporté 1-0. L’arbitre n’est finalement pas allé voir l’action à la vidéo, au grand dam de l’OM. Sur la Chaîne L’Equipe, Saïd Ennjimi estime lui que le penalty aurait dû être accordé.

«Il aurait pu siffler le penalty, affirme l’ancien arbitre international. Le mouvement du corps doit rester naturel pour ne pas siffler. L’arbitre a estimé que le mouvement des bras du joueur n’avait pas pour objectif d’augmenter la surface de son corps pour arrêter le ballon, mais que c’était une conséquence naturelle », explique-t-il revenant sur une autre action litigieuse sur une frappe d’Höjbjerg «avec un joueur de l’Atalanta (Honest Ahanor) qui a le bras plutôt collé au corps ce coup-ci, mais fait le mouvement d’avancer son épaule. On aurait également pu tout à fait siffler penalty».