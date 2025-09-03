OM : l’Inter ne regrette pas vraiment le départ de Benjamin Pavard

L’affaire a été conclue en quelques heures seulement. En quête de renforts pour l’axe de sa défense, notamment après une énième prestation fade de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille a bouclé les arrivées de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard lors du dernier jour du mercato. Et si la piste Aguerd était connue de longue date, le coup Pavard en a impressionné plus d’un en France.

La suite après cette publicité

Prêté par l’Inter avec une option d’achat fixée à 15 M€, le champion du monde 2018 âgé de 29 ans est une sacrée recrue d’expérience pour les Phocéens. Sauf qu’en Lombardie, l’Inter ne s’est pas vraiment battue pour retenir le Français, dont le contrat expire en juin 2028. Au sortir d’une saison 2024/2025 durant laquelle il n’a joué que 38 matches, l’ancien Lillois n’était visiblement plus la priorité de la direction interiste. Cependant, les versions varient en Italie pour expliquer son départ.

La suite après cette publicité

Un problème de comportement ?

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le journal au papier rose explique que l’Inter a préféré se séparer de Pavard plutôt que de Yann Bisseck. Le deuxième est plus jeune et les Nerazzurri visent une revente au prix fort (Crystal Palace et Newcastle le voulaient cet été), alors qu’un Pavard, bientôt 30 ans, ne possède pas la même valeur marchande. De son côté, Il Giorno assure que l’Inter s’estime gagnante avec le choix de remplacer Pavard par Manuel Akandji.

Le média ajoute d’ailleurs que le club lombard est bien content de se séparer d’un joueur dont le comportement n’était pas irréprochable. « Seul l’ancien champion d’Europe (Akanji, ndlr), CV à l’appui, peut aujourd’hui espérer obtenir une place dans le onze de départ, aux côtés de Sucic au milieu de terrain. Le remplacement de Pavard élimine du projet un joueur qui, en raison de son comportement, avait perdu la confiance de la direction. Il garantit un joueur expérimenté qui peut également jouer au milieu, voire comme latéral gauche. » L’Inter n’a pas mis longtemps à se remettre du départ de son Français…