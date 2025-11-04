Menu Rechercher
LdC, OM : bonne nouvelle pour Nayef Aguerd

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nayef Aguerd OM @Maxppp
«Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir ? Ils ne sont pas disponibles. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré». Plus tôt dans la journée, Roberto De Zerbi a annoncé le quasi-forfait des joueurs cités en conférence de presse, à la veille d’affronter l’Atalanta en Ligue des Champions (21h). Des absences de taille pour l’OM, d’autant qu’ils viennent s’ajouter aux forfaits de Facundo Medina, Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia, et à la suspension d’Emerson Palmieri.

Un espoir subsiste pourtant pour Nayef Aguerd. Absent de dernière minute à Auxerre, le défenseur tunisien s’est bel et bien entraîné avec le reste du groupe à la Commanderie ce mardi, selon RMC. C’est un signe positif pour demain, sans pour autant être assuré de sa présence dans le onze de départ, ni même sur la feuille de match mais la tendance est plutôt à une bonne nouvelle. Après trois journées en C1, les Phocéens occupent la 18e place du classement avec deux défaites et une victoire.

Pub. le - MAJ le
