Qui est Federico Balzaretti, ex-international italien et futur adjoint de Mehdi Benatia à l’OM ?

Après avoir musclé son effectif durant l’été, l’Olympique de Marseille poursuit son travail de structuration interne. Quelques semaines après l’arrivée de Thomas Heurtaux, ex-coéquipier de Roberto De Zerbi à Udinese et désormais membre de son staff, Mehdi Benatia s’apprête à accueillir une autre figure familière : Federico Balzaretti. Comme nous vous l’avons révélé ce lundi, l’ancien latéral gauche italien va devenir l’adjoint de l’ex-international marocain au sein de la direction sportive de l’OM.

Formé au Torino, Balzaretti a effectué toute sa carrière en Italie. Après plusieurs prêts (à Varese puis à Sienne), il s’impose enfin dans son club formateur à partir de la saison 2002-2003. Mais en 2005, il est contraint de quitter le Toro, en proie à des difficultés financières. Sa nouvelle destination ? La Juventus. « Ce fut la décision la plus difficile de toute ma carrière sentimentalement », confiait-il à So Foot en 2020. Il évoluera notamment en Serie B avec les Bianconeri, à la suite du scandale du Calciopoli. Sous les ordres de Didier Deschamps, entouré de Trezeguet, Del Piero ou Buffon, il remportera le championnat, seul trophée de sa carrière.

Il sera chargé du scouting et de la formation à Marseille

Après deux saisons à la Juve, il effectue une courte pige à la Fiorentina, avant de s’imposer à Palerme. Entre 2008 et 2012, il y joue selon ses mots son « meilleur football » et porte à 159 reprises le maillot des Rosanero. Ses performances en Sicile lui ouvrent les portes de la Squadra Azzurra à 29 ans. Freiné par des blessures récurrentes aux adducteurs et au mollet (97 matchs manqués), il raccroche les crampons à la Roma à l’été 2015. C’est d’ailleurs dans la capitale italienne qu’il se lie d’amitié avec Benatia, alors défenseur du club pour une saison (2014-2015).

Par la suite, l’ex-international italien (16 sélections) rejoint l’organigramme de l’AS Roma, où il collabore avec Walter Sabatini et Federico Massara sur la gestion des prêts. Il quitte le club en 2019 avant de multiplier les expériences : consultant pour DAZN et RMC Sport, puis directeur sportif de Vicenza (Serie B) entre novembre 2021 et juin 2023, et enfin directeur technique d’Udinese la saison suivante. De retour à la Roma en décembre 2024 pour superviser les joueurs prêtés, Balzaretti a récemment résilié son contrat pour se consacrer à ce nouveau défi à Marseille.

Réputé pour son professionnalisme et son sens du travail collectif, Balzaretti parle également couramment français, langue apprise durant ses études et qu’il pratique avec son épouse, danseuse étoile à l’Opéra de Paris. À Marseille, il sera principalement chargé du scouting et du développement des jeunes talents au sein du club. L’équipe autour de lui se met progressivement en place, avec pour objectif de bâtir une structure capable de faire émerger et valoriser les futures pépites olympiennes.