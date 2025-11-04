Menu Rechercher
PSG-Bayern : Dembélé sort sur blessure !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Début de match catastrophique pour le PSG. Après un but encaissé dès la 4e minute signé Luis Diaz, c’est Ousmane Dembélé qui a dû céder sa place dès la 25e minute, juste après avoir vu un but refusé !

CANAL+
LE COUP DUR POUR LE PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure après 25 minutes 🥶

#PSGBAY | #UCL
L’international français, qui avait marqué de la poitrine avant d’être signalé hors-jeu, a fait signe à son banc de touche, et la décision a vite été prise. Kang-In Lee a donc remplacé le Ballon d’Or 2025, qui avait été titularisé, peut-être trop tôt, par Luis Enrique pour ce choc face au Bayern Munich.

