OM : Pierre-Émile Hojbjerg évoque l’ambiance unique du Vélodrome

Par Samuel Zemour
1 min.
L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame mercredi (21 heures) pour la 4e journée de la Ligue des champions. Actuellement à la 18e place du classement, l’OM doit l’emporter contre l’Atalanta pour se rapprocher des huit premiers. Et pour y parvenir, le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) compte sur l’ambiance du Vélodrome qu’il juge unique, notamment pour les adversaires.

«Le Vélodrome fait un peu de bruit. C’est particulier, difficile à expliquer. Il faut le vivre, le sentir. Après les matchs, parfois, je me retrouve à 5 ou 6h du matin avec les yeux ouverts. C’est comme se prendre une gifle, ça te réveille pendant longtemps. Cela peut être le stade le plus bruyant. J’ai eu la chance de faire des beaux stades, mais le Vélodrome c’est unique», a assuré le Danois de 30 ans.

Pub. le - MAJ le
