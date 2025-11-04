Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi sous le charme du Vélodrome

Par André Martins
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Marseille Atalanta Voir sur CANAL+

L’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame ce mercredi, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Présent devant la presse la veille du match, Roberto De Zerbi a, entre autres, exprimé son admiration pour le Vélodrome, qu’il considère comme l’une des raisons qui l’ont conduit à diriger le club phocéen.

La suite après cette publicité

« J’avais connu le Vélodrome avec Brighton avant de venir. C’est un stade spécial autant dans le bien que de mal. C’est un stade chaud et exigeant. C’est à nous de les faire vibrer pendant le match. C’est un privilège de pouvoir jouer dans ce stade, je suis venu ici pour ça aussi. Nous avons des joueurs forts et intelligents avec un niveau de passion élevé. Le Vélodrome, c’est comme un miroir. Ce que vous envoyez, il va vous le rendre », a lancé l’ancien coach des Seagulls.

La suite après cette publicité

Suivez Marseille - Atalanta sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier