OM : Roberto De Zerbi sous le charme du Vélodrome

L’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame ce mercredi, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Présent devant la presse la veille du match, Roberto De Zerbi a, entre autres, exprimé son admiration pour le Vélodrome, qu’il considère comme l’une des raisons qui l’ont conduit à diriger le club phocéen.

« J’avais connu le Vélodrome avec Brighton avant de venir. C’est un stade spécial autant dans le bien que de mal. C’est un stade chaud et exigeant. C’est à nous de les faire vibrer pendant le match. C’est un privilège de pouvoir jouer dans ce stade, je suis venu ici pour ça aussi. Nous avons des joueurs forts et intelligents avec un niveau de passion élevé. Le Vélodrome, c’est comme un miroir. Ce que vous envoyez, il va vous le rendre », a lancé l’ancien coach des Seagulls.

