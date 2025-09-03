Barça : Fermín calme le jeu avec Gavi

Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé sur un éloignement entre Fermín et Gavi au sein du Barça, deux amis de longue date formés en Andalousie puis réunis à la Masia. Dans une interview exclusive accordée à Mundo Deportivo, le milieu de terrain du Barça a tenu à clarifier la situation : « Gavi est mon ami depuis que j’ai 12 ans. Je le connais depuis mon passage au Betis, mais depuis que j’ai rejoint La Masia, il est mon ami, comme mon frère ». Les spéculations d’une rupture n’ont selon lui aucun fondement, d’autant que les deux jeunes joueurs partagent une relation tissée depuis leur adolescence.

Fermín a insisté sur le fait que ce lien reste intact malgré les bruits de couloir. « Nous avons beaucoup partagé. Les gens spéculent toujours, cela ne changera pas, mais il reste mon ami. Nous entretenons une bonne relation, comme toujours, et je n’ai rien à ajouter », a-t-il ajouté. Tous deux passés par le centre de formation du Betis avant de rejoindre Barcelone, les deux milieux n’ont qu’un an d’écart, Fermín étant né en 2003 et Gavi en 2004. De quoi expliquer, comme le souligne le prodige espagnol, que cette complicité fraternelle perdure encore aujourd’hui malgré les rumeurs.