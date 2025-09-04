PL : Régis Le Bris en course pour le titre d’entraîneur du mois

Ce jeudi, la Premier League a donné les noms des 8 footballeurs en lice pour le titre de joueur du mois d’août. Dans la foulée, les identités des 4 entraîneurs en course pour le titre de coach du mois ont été dévoilés. Ainsi, on retrouve Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea), David Moyes (Everton) et Régis Le Bris (Sunderland).

Promu avec les Black Cats, le Français connaît des débuts réussis en Premier League. Le site du championnat anglais indique qu’il a fait forte impression lors de son premier mois, lui qui a battu West Ham 3 à 0 avant de s’incliner face à Burnley et de battre Brentford 2 à 1. Avec 2 victoires en 3 matches et une sixième place au classement, Le Bris est bien parti. Le nom du lauréat sera connu le 12 septembre.