PL : Hugo Ekitike nommé pour le titre de joueur du mois d’août

C’est reparti pour une nouvelle saison. Ce jeudi, la Premier League a dévoilé la liste des 8 joueurs en course pour le titre de joueur du mois d’août 2025 EA Sports. Et il y a du beau monde. Ainsi, on retrouve Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), João Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (Bournemouth) et Dominique Szoboszlai (Liverpool).

Le Français Hugo Ekitike (23 ans) complète ce casting. Recruté cet été par les Reds pour un peu plus de 90 M€, l’attaquant a bien démarré sous ses nouvelles couleurs. En effet, il a marqué et délivré une passe décisive face à Bournemouth, avant d’enchaîner avec un but face à Newcastle. Il pourrait être récompensé de son joli mois d’août par un premier trophée de joueur du mois en Premier League. Mais la concurrence est féroce.