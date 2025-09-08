Liverpool prêt à chambouler sa défense

Liverpool n’a même pas eu besoin de Marc Guéhi pour franchir la barre des 500 M€ dépensés sur le mercato estival. Cette somme aurait pu s’alourdir avec le transfert de l’international anglais, finalement retenu par Crystal Palace suite à l’échec du recrutement d’un remplaçant. Tout était pourtant bouclé pour le défenseur central de 25 ans, avec un accord sur les contours d’un contrat avec les Reds, avant que le deal capote définitivement.

Toutefois, cela peut être considéré comme du temps gagné par Liverpool, puisque Guéhi arrivera en fin de contrat à l’issue de cette saison. Il n’y a plus qu’à attendre, chose que les Reds semblent disposés à faire plutôt que de signer un chèque pour le recruter en janvier. Comme le rapporte le Daily Telegraph, Crystal Palace agite la menace d’intérêts divers et variés pour pousser Liverpool à l’acheter en janvier. Sauf blessure ou catastrophe sportive, ce ne sera pas le cas.

Konaté va devoir trancher

Car le club de la Mersey a retenu par précaution Joe Gomez, et a conservé Ibrahima Konaté malgré les aléas liés à sa situation contractuelle. Comme Guéhi, le Français arrive en fin de contrat en juin prochain, et la menace Real Madrid est réelle. Les discussions existent toujours avec Liverpool pour une prolongation de contrat, mais le cas Guéhi pourrait avoir une incidence sur l’avenir de l’international tricolore.

Il est déjà passé à deux doigts de le voir débarquer cet été, ce qui aurait constitué une sacrée concurrence, malvenue à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. L’imaginer débarquer l’été prochain sera aussi à prendre en compte, d’autant que Van Dijk a prolongé jusqu’en 2027 et semble toujours intouchable. Ce n’est pas forcément le cas de Konaté, auteur par ailleurs d’un début de saison moyen avec les Reds. Toutefois, le désir de Liverpool reste de conserver le Français, et aussi de préparer l’avenir sans Van Dijk.