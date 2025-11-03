Menu Rechercher
Ligue des Champions

Liverpool : Mbappé et Vinícius Jr terrifient Slot et Gravenberch

Par Kevin Massampu
1 min.
Arne Slot, entraineur de Liverpool @Maxppp
Mardi soir, Liverpool retrouvera le Real Madrid dans l’autre choc de cette 4e journée de Ligue des Champions. Présents en conférence de presse ce lundi, Ryan Gravenberch et Arne Slot ont évoqué les forces en présence côté madrilène. Le milieu néerlandais a notamment interrogé sur la forme de Kylian Mbappé, auteur de 18 buts en 14 matchs cette saison. « Arrêter Mbappé ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux. C’est un joueur de classe mondiale. (Ibrahima) Konaté le connaît bien, donc nous devrions nous appuyer sur lui, a-t-il indiqué.

Son entraîneur, Arne Slot, a lui répondu à une question sur Vinícius Júnior, buteur à cinq reprises en cinq matchs contre les Reds et qui n’a jamais perdu contre Liverpool en C1. « Vinícius Júnior est un footballeur vraiment exceptionnel. Rapide comme l’éclair, incroyable dans les duels en un contre un, capable de dribbler trois ou quatre joueurs d’affilée, a indiqué Slot. Pour rappel, Liverpool avait battu le Real en phase de ligue (2-0), la saison passée. Mbappé avait raté un penalty, tandis que Vinícius - blessé - n’avait pas joué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
