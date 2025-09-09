Premier League
Liverpool ferme la porte pour Federico Chiesa
1 min.
@Maxppp
Après une première saison difficile à Liverpool, Federico Chiesa est en train de se relancer avec les Reds. Buteur héroïque lors de la première journée face à Bournemouth (1-0), l’ailier italien de 27 ans aspire à faire une belle saison sur les bords de la Mersey. Cela tombe bien, les dirigeants liverpuldiens ne veulent pas s’en séparer.
La suite après cette publicité
Malgré des approches de clubs turcs notamment, les pensionnaires d’Anfield ont déclaré que Chiesa était un indiscutable dans le groupe comme le rapporte le Liverpool Echo. Un choix fort de la direction des Reds qui comptent sur leur attaquant même s’il n’a pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions au profit de Rio Ngumoha.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer