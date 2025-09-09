Menu Rechercher
Liverpool ferme la porte pour Federico Chiesa

Par Chemssdine Belgacem
Federico Chiesa avec Liverpool @Maxppp

Après une première saison difficile à Liverpool, Federico Chiesa est en train de se relancer avec les Reds. Buteur héroïque lors de la première journée face à Bournemouth (1-0), l’ailier italien de 27 ans aspire à faire une belle saison sur les bords de la Mersey. Cela tombe bien, les dirigeants liverpuldiens ne veulent pas s’en séparer.

Malgré des approches de clubs turcs notamment, les pensionnaires d’Anfield ont déclaré que Chiesa était un indiscutable dans le groupe comme le rapporte le Liverpool Echo. Un choix fort de la direction des Reds qui comptent sur leur attaquant même s’il n’a pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions au profit de Rio Ngumoha.

