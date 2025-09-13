Menu Rechercher
Flick allume Luis de la Fuente pour Lamine Yamal

Lamine Yamal enlacé par son entraîneur @Maxppp

Un énième conflit entre les clubs et les fédérations. Après le PSG et l’équipe de France pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c’est le FC Barcelone qui en a après l’équipe d’Espagne. Hansi Flick a fait part de sa colère en conférence de presse sur la surutilisation de Lamine Yamal, revenu touché au pubis en Catalogne. Il est d’ores et déjà forfait pour ce week-end contre Valence et pourrait manquer le premier match de Ligue des Champions contre Newcastle jeudi prochain.

L’Allemand en veut notamment à Luis de la Fuente, d’autant qu’il connaît le métier de sélectionneur et la gestion des temps de jeu. «Je n’ai pas parlé avec De la Fuente. Nous avons échangé seulement des messages. Je ne parle pas bien espagnol et il ne parle pas bien anglais. Il est clair que la communication pourrait être améliorée. J’ai été sélectionneur et je sais combien ce travail est difficile, mais la communication devrait être meilleure», a-t-il expliqué.

