Ballon d’Or, Ligue des Champions, Coupe du Monde : les grandes révélations de Lamine Yamal

Tout le monde à Paris et à Barcelone attend le 22 septembre avec impatience. C’est le jour de la cérémonie du Ballon d’Or, qui aura lieu au théâtre du Châtelet. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont les deux grandissimes favoris pour ce trophée unique. Le premier a tout gagné avec le PSG, notamment la Ligue des Champions, et apparaît comme le joueur qui récompense un collectif, quand le second est sans aucun doute le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle mais doit encore progresser statistiquement, alors qu’il est à peine majeur.

Avec son caractère déjà bien trempé, la star barcelonaise a déjà affirmé plus tôt dans la semaine son ambition de remporter ce trophée, puis un second, un troisième etc, comme son modèle Leo Messi avant lui. «Ce serait un rêve, bien sûr. Le Ballon d’Or est l’une des plus belles récompenses qu’un footballeur puisse recevoir» confirme-t-il ce samedi à Mundo Deportivo. Il n’en fait pas une obsession non plus, du moins pas pour cette saison. Il sait que la concurrence de son ancien coéquipier au Barça est rude. «Si ça n’arrive pas maintenant, je continuerai à travailler pour m’améliorer chaque jour.»

«En Ligue des Champions, chaque erreur a un prix»

Pour y parvenir, l’ailier a des objectifs collectifs à remplir, notamment la Liga et la Ligue des Champions. «Manchester City ou Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain… Ils sont toujours là.» Il a déjà identifié ses principaux concurrents, et le Real Madrid sera évidemment au rendez-vous sur le plan national. Il a également ciblé les points faibles de son équipe en C1 et compte bien se servir de la demi-finale retour contre l’Inter au printemps. «En Ligue des Champions, chaque erreur a un prix. Il faut être plus constant et ne jamais baisser les bras.»

Le déjà champion d’Europe avec l’Espagne a un autre objectif en tête. À la fin de la saison, il devrait disputer la première Coupe du Monde de sa carrière. Une compétition qu’il a hâte de découvrir, d’autant que la Roja fera partie des favorites. «Je l’espère. Gagner une Coupe du monde est le rêve de tout footballeur. Ce serait historique, mais nous devons y aller étape par étape avec humilité, sachant que nous pouvons y parvenir.» Lamine Yamal met la barre très haute mais pour un phénomène comme lui, c’est presque du travail quotidien.