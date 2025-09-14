Nicolas Jackson a vécu des heures difficiles lors de sa venue rocambolesque au Bayern

Nicolas Jackson (24 ans) s’apprête à jouer en faveur du Bayern Munich pour la première fois ce week-end lors de la réception de Hambourg. Présenté aux médias ce vendredi, l’attaquant a reconnu que son prêt par Chelsea a été très compliqué à gérer émotionnellement. Pour rappel, alors qu’il venait d’atterrir en Allemagne, le club anglais a décidé d’annuler son prêt en raison de la blessure pour deux mois de Liam Delap. Il a fallu renégocier.

«C’était une période difficile. Les derniers jours (du mercato) ont été difficiles, mais au final, nous avons réussi, et j’en suis très heureux. J’étais très confiant à l’idée que je resterai ici parce que c’est là que je veux jouer et où je veux être» a expliqué l’intéressé. Le directeur sportif Max Eberl confirme en évoquant un «combat difficile. Ce furent 48 heures vraiment difficiles, avec tout ce que cela implique.» Place au terrain.