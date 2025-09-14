Ces cadors européens où Olivier Giroud aurait également pu évoluer

De retour en France après une longue et prestigieuse carrière à l’étranger, Olivier Giroud (38 ans) évolue désormais sous les couleurs du LOSC, où il impressionne déjà avec deux buts en deux matchs de Ligue 1. L’avant-centre français a accordé un entretien exclusif au média Carré pour évoquer ces années passées loin de son pays natal, révélant notamment l’intérêt de cadors européens comme le FC Barcelone — et pas seulement — lorsqu’il a quitté Chelsea pour l’AC Milan en 2021.

«Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris. Quand ? peut-être à l’époque Leonardo. Mais je n’ai pas de regrets je ne pouvais pas faire mieux pour moi dans les choix que j’ai faits. J’ai failli me retrouver à Dortmund à un moment donné, et au final je me suis retrouvé à Chelsea. Pour la famille et madame, faire Arsenal - Chelsea, c’était mieux qu’Arsenal - Dortmund pour la qualité de vie. Je me sens béni parce que j’ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais quand j’étais jeune : Arsenal, Chelsea, Milan », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.