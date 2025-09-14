Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Ces cadors européens où Olivier Giroud aurait également pu évoluer

Par André Martins
1 min.
Giroud @Maxppp

De retour en France après une longue et prestigieuse carrière à l’étranger, Olivier Giroud (38 ans) évolue désormais sous les couleurs du LOSC, où il impressionne déjà avec deux buts en deux matchs de Ligue 1. L’avant-centre français a accordé un entretien exclusif au média Carré pour évoquer ces années passées loin de son pays natal, révélant notamment l’intérêt de cadors européens comme le FC Barcelone — et pas seulement — lorsqu’il a quitté Chelsea pour l’AC Milan en 2021.

La suite après cette publicité

«Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris. Quand ? peut-être à l’époque Leonardo. Mais je n’ai pas de regrets je ne pouvais pas faire mieux pour moi dans les choix que j’ai faits. J’ai failli me retrouver à Dortmund à un moment donné, et au final je me suis retrouvé à Chelsea. Pour la famille et madame, faire Arsenal - Chelsea, c’était mieux qu’Arsenal - Dortmund pour la qualité de vie. Je me sens béni parce que j’ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais quand j’étais jeune : Arsenal, Chelsea, Milan », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Chelsea
Milan
Barcelone
Bayern Munich
Dortmund
Olivier Giroud

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Chelsea Logo Chelsea FC
Milan Logo AC Milan
Barcelone Logo Barcelone
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Olivier Giroud Olivier Giroud
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier