Barça : Lamine Yamal vise le PSG

Demain soir, le FC Barcelone va retrouver la Ligue des Champions. Mais les Blaugranas devront a priori faire sans Lamine Yamal face à Newcastle. Forfait face à Valence le week-end dernier, l’Espagnol, qui se remet d’une blessure, ne sera pas de la partie face aux Magpies a indiqué Marca hier.

Ce mercredi, El Chiringuito donne des nouvelles du génie ibérique. L’objectif de Lamine Yamal est de revenir en pleine forme contre le PSG, a indiqué un journaliste qui suit le Barça pour la célèbre émission. Le joueur de 18 ans espère donc être à 100% de ses moyens le 1er octobre prochain à Barcelone face aux champions d’Europe en titre.