Les grands regrets de la presse française pour l’OM, alerte rouge pour Lamine Yamal

L’OM a réussi son come-back en Ligue des Champions

L’Olympique de Marseille faisait son grand retour en Ligue des Champions après deux ans d’absence. Face au grand Real Madrid, le club phocéen s’est incliné 2 buts à 1 et aurait pu espérer mieux en supériorité numérique. Pour La Provence, ce résultat est forcément «rageant». L’OM a longtemps été étouffé par le Real mais a cru en sa bonne étoile, écrit le média. Timothy Weah a inscrit le premier but, mais deux pénaltys signés Mbappé ont permis à Madrid de s’imposer au Bernabéu. Suite à ça, il faut garder «la tête haute,» écrit L’Équipe de son côté. Marseille s’est fièrement battu pour son retour en Ligue des Champions. Les hommes de De Zerbi peuvent nourrir des regrets. La presse française n’a pas oublié de louer la performance de Rulli, qui s’est mué en «extraterrestre» pour La Provence. Pour L’Équipe, c’est «Rulli le Magnifique» avec une note de 9/10. Il a réalisé plusieurs arrêts pour maintenir l’OM en vie, et a même provoqué l’expulsion de Carvajal. Une performance quasi parfaite, malgré les deux pénaltys concédés.

Lamine Yamal vise le PSG

Au Barça, Hansi Flick fait face à un grand dilemme. Le Barça sort d’un large succès 6-0 contre Valence avec une équipe largement remaniée, offrant un vrai casse-tête à Hansi Flick. Les remplaçants, comme Raphinha et Lewandowski, ont saisi leur chance avec des buts, relançant le débat sur la hiérarchie. Désormais, Flick doit choisir entre poursuivre la révolution ou réintégrer les cadres pour le choc de Ligue des Champions face à Newcastle. En attaque, le duel Ferran Torres–Lewandowski reste la grande question. Sur les ailes, le Barça sera privé de Lamine Yamal blessé. Mundo Deportivo parle «d’alerte Lamine». Le prodige espagnol est forfait pour le premier match de Ligue des Champions du Barça contre Newcastle en raison d’une pubalgie persistante. Son retour à 100% est espéré pour le duel face au PSG le 1er octobre prochain. Sa gêne a débuté contre Levante et s’est aggravée après le match contre Rayo Vallecano et les rencontres avec l’équipe nationale espagnole. Le jeune ailier de 18 ans suit un traitement quotidien et des séances de physiothérapie pour accélérer sa récupération sans prendre de risques de rechute.

Arsenal a enfin de la profondeur de banc

Arsenal a parfaitement lancé sa campagne européenne grâce à ses super remplaçants. Entré en jeu à la 71e minute, Martinelli a ouvert le score seulement 36 secondes plus tard, avant que Trossard ne scelle la victoire 2-0 face à l’Athletic Bilbao. Arteta a salué leur impact, soulignant que les remplaçants sont désormais « aussi importants, voire plus, que les titulaires » dans une saison où la profondeur de l’effectif sera déterminante. Le coach a insisté sur l’attitude exemplaire de Martinelli, convaincu de son entrée décisive rien qu’en voyant « l’étincelle dans ses yeux ». Et justement, l’ailier s’est vu offrir toute une page écrite par le Mirror. L’ailier brésilien, longtemps relégué sur le banc, a profité d’une passe de Leandro Trossard pour inscrire un but décisif. Quelques minutes plus tard, il a rendu la pareille en offrant une passe décisive au Belge pour sceller la victoire. Ce coup d’éclat confirme l’importance de Martinelli comme « supersub » et redonne confiance à un joueur en quête de continuité.