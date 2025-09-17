LdC, PSG : Luis Enrique explique pourquoi il va voir le match en tribunes

Dans une heure, le Paris Saint-Germain va débuter sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de l’Atalanta. À cette occasion, Luis Enrique va de nouveau assister à la rencontre dans les tribunes, comme ce fut le cas le week-end dernier contre Lens. Interrogé sur sa nouvelle manie, l’Espagnol a expliqué pourquoi il va assister à la première période dans les gradins.

« Il y a beaucoup d’infos que je prends et que je peux utiliser à la mi-temps. Ça dépend du match que ça peut être. Avoir plus d’infos pour moi, c’est important. Les joueurs sont habitués à Rafel Pol (son adjoint, ndlr), il peut dire des choses que j’ai vues des tribunes », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

