Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Pafos et Bodø/Glimt prennent le premier point de leur histoire en Ligue des Champions

Par Jordan Pardon
1 min.
Pafos @Maxppp
terminé - 18:45 Olympiakos 0 Pafos 0
terminé - 18:45 Slavia 2 Bodø/Glimt 2

En attendant l’entrée en lice du champion d’Europe en titre, le PSG, ce soir face à l’Atalanta, la place était réservée aux hipsters à 18h45. Qualifié pour la première de son histoire en Ligue des Champions, Pafos se déplaçait chez l’Olympiakos tandis que l’autre novice, le FK Bodø/Glimt, défiait le Slavia Prague hors de ses bases. Les deux petits poucets ont d’ailleurs profité de cette soirée pour prendre chacun de leur côté le premier point de leur histoire dans la compétition. Les Chypriotes ont d’abord su faire le dos rond à 10 contre 11 pendant plus d’une heure face aux Grecs (0-0). À noter que David Luiz était titulaire pour cette rencontre, et a cédé sa place après l’expulsion de son coéquipier Bruno (26e).

La suite après cette publicité

Classement live Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo PSG PSG 3 1 +3 1 0 0 3 0
2 Logo R. Union SG R. Union SG 3 1 +2 1 0 0 3 1
3 Logo Arsenal Arsenal 3 1 +2 1 0 0 2 0
4 Logo Inter Milan Inter Milan 3 1 +2 1 0 0 2 0
5 Logo Qarabağ Qarabağ 3 1 +1 1 0 0 3 2
6 Logo Bayern Munich Bayern Munich 3 1 +1 1 0 0 2 1
7 Logo Liverpool Liverpool 3 1 +1 1 0 0 2 1
8 Logo Real Madrid Real Madrid 3 1 +1 1 0 0 2 1
9 Logo Tottenham Tottenham 3 1 +1 1 0 0 1 0
10 Logo Dortmund Dortmund 1 1 0 0 1 0 4 4
11 Logo Juventus Juventus 1 1 0 0 1 0 4 4
12 Logo Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 1 0 0 1 0 2 2
13 Logo Slavia Slavia 1 1 0 0 1 0 2 2
14 Logo Olympiakos Olympiakos 1 1 0 0 1 0 0 0
15 Logo Pafos Pafos 1 1 0 0 1 0 0 0
16 Logo Barcelone Barcelone 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Logo Leverkusen Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Logo Club Bruges Club Bruges 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Logo Francfort Francfort 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Logo Copenhague Copenhague 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Logo Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Logo Kaïrat Kaïrat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Logo Man City Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Logo Monaco Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Logo Naples Naples 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Logo Newcastle Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Logo Sporting Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Logo Benfica Benfica 0 1 -1 0 0 1 2 3
29 Logo Atlético Atlético 0 1 -1 0 0 1 1 2
30 Logo Chelsea Chelsea 0 1 -1 0 0 1 1 2
31 Logo Marseille Marseille 0 1 -1 0 0 1 1 2
32 Logo Villarreal Villarreal 0 1 -1 0 0 1 0 1
33 Logo PSV PSV 0 1 -2 0 0 1 1 3
34 Logo Ajax Ajax 0 1 -2 0 0 1 0 2
35 Logo Bilbao Bilbao 0 1 -2 0 0 1 0 2
36 Logo Atalanta Atalanta 0 1 -3 0 0 1 0 3
Voir le classement complet

Dans l’autre match de cette première partie de soirée, les Tchèques du Slavia Prague ont, eux, été accrochés en toute fin de match (2-2) par les Norvégiens de Bodø/Glimt après avoir mené 2-0. Youssoupha Mbodji (20 ans) s’est offert un doublé, d’abord en réceptionnant un centre de Provod au second poteau après un super travail de Chory (23e, 1-0), puis en surgissant encore en bout de chaîne sur un centre de Provod (74e, 2-0). Côté visiteurs, Daniel Bassi a réduit l’écart en s’y prenant par deux fois (78e, 2-1), tandis que Fet a profité d’une partie de billard dans la surface adverse pour égaliser dans les arrêts de jeu (90e). Les Norvégiens peuvent même se permettre de nourrir quelques regrets, alors que Kasper Hogh avait manqué un penalty plus tôt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Pafos
Bodø/Glimt

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Pafos Logo Pafos
Bodø/Glimt Logo Bodø / Glimt
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier