Pafos et Bodø/Glimt prennent le premier point de leur histoire en Ligue des Champions

En attendant l’entrée en lice du champion d’Europe en titre, le PSG, ce soir face à l’Atalanta, la place était réservée aux hipsters à 18h45. Qualifié pour la première de son histoire en Ligue des Champions, Pafos se déplaçait chez l’Olympiakos tandis que l’autre novice, le FK Bodø/Glimt, défiait le Slavia Prague hors de ses bases. Les deux petits poucets ont d’ailleurs profité de cette soirée pour prendre chacun de leur côté le premier point de leur histoire dans la compétition. Les Chypriotes ont d’abord su faire le dos rond à 10 contre 11 pendant plus d’une heure face aux Grecs (0-0). À noter que David Luiz était titulaire pour cette rencontre, et a cédé sa place après l’expulsion de son coéquipier Bruno (26e).

Dans l’autre match de cette première partie de soirée, les Tchèques du Slavia Prague ont, eux, été accrochés en toute fin de match (2-2) par les Norvégiens de Bodø/Glimt après avoir mené 2-0. Youssoupha Mbodji (20 ans) s’est offert un doublé, d’abord en réceptionnant un centre de Provod au second poteau après un super travail de Chory (23e, 1-0), puis en surgissant encore en bout de chaîne sur un centre de Provod (74e, 2-0). Côté visiteurs, Daniel Bassi a réduit l’écart en s’y prenant par deux fois (78e, 2-1), tandis que Fet a profité d’une partie de billard dans la surface adverse pour égaliser dans les arrêts de jeu (90e). Les Norvégiens peuvent même se permettre de nourrir quelques regrets, alors que Kasper Hogh avait manqué un penalty plus tôt.