Menu Rechercher
1 - 0
62'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Slavia
1 - 0
MT : 1-0
62'
Bodø/Glimt
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Temps forts
54'
(Penalty sauvé) K. Høgh
mi-temps
1 - 0
23'
1 - 0
Y. Mbodji (PD L. Provod)
Voir le live commenté
Classement live 5 Slavia 3 33 Bodø/Glimt 0
Possession 61% Bodø/Glimt Slavia
Tirs 10 6 0 4 5 5
Grosses occasions créées 100% Slavia 2 Bodø/Glimt 0
Compositions Slavia 3-4-1-2 Bodø/Glimt 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 SLA N NUL 2 BOD
250 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Slavia Prague Lukáš Provod 2
Tirs (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Håkon Evjen 2/2 100% #2 Logo Slavia Prague David Douděra 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Bodø / Glimt Haitam Aleesami 2
Tirs (%)
#1 Logo Slavia Prague Tomáš Chorý 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague Oscar Murphy Dorley 5/5 100% #2 Logo Bodø / Glimt Haitam Aleesami 5/6 83% #3 Logo Bodø / Glimt Jostein Gundersen 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Bodø / Glimt Daniel Bassi 2 #2 Logo Bodø / Glimt Håkon Evjen 2 #3 Logo Slavia Prague El Hadji Youssoupha Mbodji 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Kasper Høgh 2/2 100% #2 Logo Bodø / Glimt Jostein Gundersen 4/5 80% #3 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague Vasil Kušej 0/7 0% #2 Logo Slavia Prague Christos Zafeiris 0/4 0% #3 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 4/10 40%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague David Zima 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Haitam Aleesami 28/30 93% #2 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 40/44 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Slavia Prague Lukáš Provod 3

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Match Slavia - Bodø/Glimt en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slavia et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Slavia et Bodø/Glimt. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Slavia et Bodø/Glimt.

Arbitres

Marian Alexandru Barbu arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
George Florin Neacșu arbitre assistant
Mircea Mihail Grigoriu arbitre assistant
Constantin Sebastian Colțescu quatrième arbitre
Ovidiu Alin Hațegan arbitre VAR
Ivan Bebek arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Fortuna Arena Praha
Fortuna Arena
  • Année de construction : 2008
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 21000
  • Affluence moyenne : 11926
  • Affluence maximum : 19370
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 17 septembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ SPORT
Code SLA-BOD
Zone Europe
Équipe à domicile Slavia Prague
Équipe à l'extérieur Bodø / Glimt
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slavia et Bodø/Glimt en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Slavia Bodø/Glimt en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Slavia et Bodø/Glimt ?

Slavia Prague : le coach J. Trpišovský a choisi une formation en 3-4-1-2 : J. Staněk, Y. Mbodji, D. Zima, T. Holeš, O. Dorley, C. Zafeiris, M. Sadílek, D. Douděra, L. Provod, T. Chorý, V. Kušej.

Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, H. Aleesami, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Auklend, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, M. Jørgensen.

Qui arbitre le match Slavia Bodø/Glimt ?

Marian Alexandru Barbu est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Slavia Bodø/Glimt ?

Praha accueille le match au Fortuna Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Slavia Bodø/Glimt ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Slavia ?

Un seul but a été inscrit pour Slavia par Y. Mbodji 23'.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier