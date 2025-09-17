Prono
Match Slavia - Bodø/Glimt en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slavia et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slavia et Bodø/Glimt en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Slavia Bodø/Glimt en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Slavia et Bodø/Glimt ?
Slavia Prague : le coach J. Trpišovský a choisi une formation en 3-4-1-2 : J. Staněk, Y. Mbodji, D. Zima, T. Holeš, O. Dorley, C. Zafeiris, M. Sadílek, D. Douděra, L. Provod, T. Chorý, V. Kušej.
Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, H. Aleesami, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Auklend, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, M. Jørgensen.
- Qui arbitre le match Slavia Bodø/Glimt ?
Marian Alexandru Barbu est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Slavia Bodø/Glimt ?
Praha accueille le match au Fortuna Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Slavia Bodø/Glimt ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Slavia ?
Un seul but a été inscrit pour Slavia par Y. Mbodji 23'.