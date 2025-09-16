Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Bilbao
0 - 2
MT : 0-0
terminé
Arsenal
Temps forts
87'
0 - 2
(PD Gabriel Martinelli) L. Trossard
72'
0 - 1
(PD L. Trossard) Gabriel Martinelli
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Arsenal FC L. Trossard 8.6 #2 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 7.9 #3 Logo Arsenal FC N. Madueke 7.3
#1 Logo Arsenal FC David Raya 7.3 #2 Logo Arsenal FC R. Calafiori 6.9 #3 Logo Arsenal FC J. Timber 6.6
Note les joueurs
Statistiques

Possession 61% Arsenal Bilbao
Tirs 11 9 5 2 6 11
Grosses occasions créées 100% Arsenal 3 Bilbao 0
Compositions Bilbao 4-2-3-1 Arsenal 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
1 ATH N NUL 2 ARS
668 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 1 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 1 #3 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 2/3 67% #2 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 3 #2 Logo Athletic Bilbao Nico Serrano 2 #3 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 3 #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2 #3 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 2
Tirs (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Álex Berenguer 0/2 0% #2 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Athletic Bilbao Mikel Jauregizar 3 #2 Logo Athletic Bilbao Álex Berenguer 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 5/6 83% #2 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 8/10 80% #3 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Athletic Bilbao Andoni Gorosabel 2 #2 Logo Athletic Bilbao Roberto Navarro 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 3/3 100% #2 Logo Athletic Bilbao Andoni Gorosabel 2/2 100% #3 Logo Arsenal FC Declan Rice 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Roberto Navarro 0/7 0% #2 Logo Athletic Bilbao Nico Serrano 0/6 0% #3 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Athletic Bilbao Andoni Gorosabel 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Mikel Jauregizar 0/3 0% #2 Logo Athletic Bilbao Unai Gómez 0/2 0% #3 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 74/79 94% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 64/71 90% #3 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 43/50 86%
Passes (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Unai Simón 15/34 44%

Classement buteurs

#1 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 1 #1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 1

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
V
D
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Beñat Prados Beñat Prados Blessure au genou Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Nico Williams Nico Williams Blessure à l'aine Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule
Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou William Saliba William Saliba Blessure à la cheville Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Ischio-jambiers

Top commentaires

Yusuf Yenici 19:52 IIls Sont éclaté arsenal comme chaque année, aucun trophée depuis le 16eme siècle 2 Répondre
Voir tous les commentaires (19)

Match Bilbao - Arsenal en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 16 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Bilbao et Arsenal. Ce match aura lieu le mardi 16 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et Arsenal.

Arbitres

Donatas Rumšas arbitre principal
0.5
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Dovydas Sužiedėlis arbitre assistant
Aleksandr Radiuš arbitre assistant
Robertas Valikonis quatrième arbitre
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de San Mamés Bilbao
Estadio de San Mamés
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53289
  • Affluence moyenne : 33678
  • Affluence maximum : 52600
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 16 septembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ATH-ARS
Zone Europe
Équipe à domicile Athletic Bilbao
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Bilbao et Arsenal ?

Arsenal a remporté la rencontre sur le score de 0-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Bilbao Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et Arsenal ?

Athletic Bilbao : le coach Aspiazu a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aitor Paredes, Dani Vivian, Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Robert Navarro, Oihan Sancet, I. Williams, Álex Berenguer.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, J. Timber, Mikel Merino, Martín Zubimendi, D. Rice, E. Eze, V. Gyökeres, N. Madueke.

Qui arbitre le match Bilbao Arsenal ?

Donatas Rumšas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bilbao Arsenal ?

Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.

Quelle est la date et l'heure du match Bilbao Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Arsenal ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : Gabriel Martinelli 72', L. Trossard 87'.

