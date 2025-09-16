Notes des joueurs
Match Bilbao - Arsenal en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 16 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Bilbao et Arsenal. Ce match aura lieu le mardi 16 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Quel est le résultat du match entre Bilbao et Arsenal ?
Arsenal a remporté la rencontre sur le score de 0-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Bilbao Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et Arsenal ?
Athletic Bilbao : le coach Aspiazu a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aitor Paredes, Dani Vivian, Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Robert Navarro, Oihan Sancet, I. Williams, Álex Berenguer.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, J. Timber, Mikel Merino, Martín Zubimendi, D. Rice, E. Eze, V. Gyökeres, N. Madueke.
- Qui arbitre le match Bilbao Arsenal ?
Donatas Rumšas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bilbao Arsenal ?
Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.
- Quelle est la date et l'heure du match Bilbao Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Arsenal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : Gabriel Martinelli 72', L. Trossard 87'.