Bilbao - Arsenal : les compositions officielles

Ce mardi, c’est le grand retour de la Ligue des Champions. La première journée démarre avec un alléchant duel entre l’Athletic Club et Arsenal. A domicile, les Basques s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages derrière Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes et Adama Boiro. Le milieu de terrain est assuré par Mikel Vesga et Mikel Jauregizar avec Oihan Sancet un cran plus haut. Devant, Alex Berenguer est accompagné dans les couloirs par Iñaki Williams et Robert Navarro.

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Mikel Merino, Martin Zubimendi et Declan Rice se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Viktor Gyökeres est épaulé par Noni Muedeke et Eberechi Eze.

Les compositions

Bilbao : Simon - Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro - Vesga, Jauregizar - I. Williams, Sancet, Navarro - Berenguer

Arsenal : Raya - Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyökeres, Eze

