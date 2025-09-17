Menu Rechercher
Le FC Porto piste Yann Karamoh

Par Dahbia Hattabi
Yann Karamoh avec le Torino @Maxppp

Le mercato d’été a officiellement fermé ses portes le 1er septembre. Mais les clubs peuvent encore explorer le marché des joueurs libres. Une situation dans laquelle est Yann Karamoh, sans club depuis la fin de son aventure au Torino.

Selon nos informations, le FC Porto s’intéresse de près au joueur de 27 ans. Certaines sources nous parlent même d’un contrat d’une année, avec deux années en option. D’autres clubs sont également sur le coup pour l’attirer. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
