L’Espagne prête à boycotter le Mondial 2026 si Israël se qualifie

Entre l’Espagne et Israël, les relations sont très tendues. Après avoir menacé de ne pas participer à l’Eurovision si l’état hébreu y participait et les incidents lors de la Vuelta en raison de l’équipe Israël-Premier Tech, notre voisin ibère a brandi une nouvelle menace. Cette fois, c’est au tour du porte-parole du groupe socialiste au Congrès, Patxi López, de faire comprendre que la Roja serait prête à boycotter la Coupe du Monde 2026 si Israël se qualifiait pour le tournoi.

«Nous évaluerons la situation en temps opportun. (…) Ce que nous voulons, c’est que si les équipes israéliennes ne peuvent pas participer à des événements sportifs ou à l’Eurovision, certains commencent à ouvrir les yeux. Parce que les nôtres sont bien ouverts et ne tolèrent pas ce qu’ils voient, c’est pourquoi nous ne pouvons pas et ne voulons pas rester silencieux», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport. Pour race, Israël est actuellement troisième au classement de son groupe qualificatif pour le Mondial 2026, derrière la Norvège et l’Italie.