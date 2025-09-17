OM : énorme scandale après le pénalty polémique du Real Madrid

L’Olympique de Marseille a surpris le Real Madrid et l’Espagne hier. Bien que malmenés pendant une partie de la rencontre, les Phocéens ont ouvert le score avant d’être rejoints par les Merengues, puis dépassés en fin de rencontre après un deuxième pénalty transformé par Kylian Mbappé (2-1). Celui-ci a été accordé après une main de Facundo Medina dans sa propre surface. Une décision qui fait couler de l’encre. Hier soir, Roberto De Zerbi était très remonté après la rencontre quand il a été questionné sur le sujet. « Il n’est pas justifié. C’est honteux. Et je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens.» Medhi Benatia est du même avis que son entraîneur.

Un choix qui ne fait pas l’unanimité

«C’est toujours compliqué de perdre sur des penaltys. Le premier, il n’y a rien à dire. Le deuxième, je trouve qu’il est très sévère. Il tacle et touche le ballon avec son pied puis après avec le bras.» Adversaire des Olympiens hier, Kylian Mbappé s’est aussi exprimé sur cette décision. « C’est compliqué, car la question des mains est très complexe. Toutes les mains sont sifflées, puis non. Il n’y a aucune logique. Pour moi, c’est un penalty, mais je comprends que certains ne le comprennent pas. On est tous perdus avec cette règle. Ils disent que c’est un penalty : je tire et je mets (rires). C’est tout.» Certains ne sont pas de cet avis, à l’image de Samir Nasri.

Sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+, l’ancien de l’OM a déclaré : « on va dire que je suis chauvin, pour moi, il n’y a jamais penalty, avance Nasri avec son franc-parler habituel. Il tacle, c’est sa main, on ne siffle pas pour ça. S’il (l’arbitre) met le carton rouge (à Carvajal) et siffle ça pour compenser, ne donne pas le carton rouge. Pour n’importe quelle équipe on serait en train de crier au scandale. J’aimerais bien écouter les explications de l’arbitre pour savoir pourquoi il siffle penalty.» Comme lui, l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, consultant pour La Chaîne L’Equipe, juge ce pénalty « extrêmement sévère ». Pour lui, les arbitres « se sont trompés » et la VAR aurait dû intervenir.

Plusieurs anciens arbitres n’auraient pas sifflé un pénalty

En Espagne, l’ancien arbitre Alfonso Pérez Burrull est d’accord avec lui comme il l’a expliqué à Marca. «Le penalty n’a pas été accordé correctement, car c’était une action naturelle. Le joueur s’est jeté au sol et son bras n’a pas pu atteindre le ballon». Antonio Mateu Lahoz, ancien arbitre, est du même avis. «Je pense que le défenseur fait ce qu’il doit faire. Son bras est en position naturelle. Pour moi, cela ne devrait jamais être un penalty. C’est clair et évident, car on ne peut absolument rien faire. Sinon, les joueurs auraient infiniment plus de blessures s’ils ne posaient pas leurs bras lorsqu’ils touchent le sol. Le tir se situe entre ses pieds. Par accident, le ballon finit par entrer en contact naturel avec son bras qui est déjà au sol. Pour moi, ce penalty n’aurait jamais dû être autorisé au tableau d’affichage.»

Iturralde González, ancien arbitre, n’est pas du même avis comme il l’a expliqué sur la Cadena SER. « Vu la situation actuelle concernant la main, c’est une sanction punissable. C’est l’une des sanctions sifflées actuellement. Le ballon touche la main.» En France, La Provence juge cette main «très sévère». Idem pour Johan Micoud sur La Chaîne L’Equipe. « Volé, ou pas volé, je ne sais pas si c’est le terme exact, mais je suis plutôt de ce côté-là. Mais chaque année, on répète les mêmes choses, a-t-il ainsi lancé. Pour Carvajal, ça a pris cinq ou six minutes, alors que c’était d’une évidence terrible. Et puis, ce pénalty, je ne sais pas comment tu peux ne pas faire main de la part de Medina… Il tacle très bien le ballon, et le ballon lui retombe sur la main. Qu’est-ce que tu veux qu’il fasse ? Il ne peut même pas interagir entre le moment où il tacle le ballon et le ballon qui touche la main.» Une décision qui fait décidément jaser…