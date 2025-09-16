Real Madrid : la réaction à chaud de Kylian Mbappé sur le match de l’OM

Annoncé comme le grand favori de ce premier match de Ligue des Champions de la saison face à l’Olympique de Marseille, le Real Madrid a dû compter sur deux penaltys de Kylian Mbappé pour s’en sortir (2-1). Menés au score et réduits à dix, les Merengues ont échappé de justesse à la correctionnelle face à des Phocéens portés par un Geronimo Rulli exceptionnel. Élu homme du match avec ses buts inscrits, Mbappé s’est arrêté au micro de Canal+ pour évoquer cette rencontre et la partition des Marseillais. Des Phocéens qui ne l’ont pas surpris.

« Je ne sais pas, moi non, je connais Marseille, j’ai vu tous les matches cette saison leur match contre Lorient. On a mis beaucoup de pression, eux aussi ils étaient cohérents dans ce qu’ils ont produit. On a eu des occasions où l’on doit être plus efficaces, moi le premier. Ils marquent le premier but sur une erreur, ça peut arriver, mais on était un peu en dilettante. En deuxième période, on ronronne un peu, on pêche un peu plus, on prend le carton rouge, je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé. Après on savait qu’au Bernabéu, même à dix ou à neuf, peu importe ce qu’il se passe, on aurait notre moment pour marquer. Comme contre la Real Sociedad, on doit accepter de souffrir plus même à dix. On est content de commencer par une victoire en Ligue des Champions. »

«Je suis toujours concentré et ce soir je sors du match avec la victoire, deux buts et le trophée d’homme du match»

Certain de s’imposer face aux Olympiens, le numéro 10 madrilène a ensuite eu quelques mots pour son garde du corps du soir, Leonardo Balerdi. L’occasion pour lui d’envoyer une petite pique à un Argentin très décrié en ce moment sur la Canebière. « Normal, pas mal de défenseurs font ça avec moi, j’ai l’habitude. Son objectif à lui c’est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir je sors du match avec la victoire, deux buts et le trophée d’homme du match. »

Enfin, Mbappé a évoqué son début de saison marqué par 5 buts inscrits en autant de matches, toutes compétitions confondues. « Je suis bien, j’ai bien commencé, je peux encore faire mieux, c’est le début de saison. On n’a pas eu beaucoup de temps de préparer, on monte en puissance, on travaille à l’entraînement pour monter en puissance. Ça va être une longue saison, il faut être prêt maintenant et pour toute la saison. » Rendez-vous samedi maintenant pour les Madrilènes pour la réception de l’Espanyol.