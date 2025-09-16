Ligue des Champions : la Juventus accroche le Borussia Dortmund dans un match fou, Tottenham l’emporte, Benfica explose contre Qarabag

Ce mardi 16 septembre, c’était le grand soir avec le retour de la Ligue des Champions. Après une première partie de soirée où Arsenal a dominé Bilbao (2-0) et où le PSV Eindhoven a été dompté par l’Union Saint-Gilloise (3-1), on avait le droit à quatre rencontres de qualité. Il y avait évidemment ce choc entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille remporté 2-1 par les Merengues. L’autre grand match opposait la Juventus au Borussia Dortmund. Deux clubs historiques de la compétition. Et ce sont les Italiens qui se distinguaient les premiers avec Khéphren Thuram, dont la frappe était claquée par Gregor Kobel (4e). Le club allemand allait ensuite prendre le contrôle du ballon, mais les Turinois restaient plus inspirés avec cette tête de Loïs Openda qui terminait dans le petit filet (22e), avant que Kenan Yildiz voie sa reprise être contrée (31e). Juste derrière, c’est Jonathan David qui prenait sa chance et son tir passait au-dessus du cadre (32e). Les Turinois manquaient un peu de tranchant dans le dernier geste pour faire basculer le match en leur faveur, mais le score était de parité à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Allemands allaient revenir avec un bien meilleur visage.

La suite après cette publicité

Très vite, Maximilian Beier allait accrocher le poteau après un bon ballon en profondeur de Julian Ryerson (51e). Juste derrière, les Marsupiaux allaient prendre l’avantage. Alerté plein axe devant la surface italienne par Serhou Guirassy, Karim Adeyemi concluait d’une frappe croisée (1-0, 53e). Et ce match allait sombrer dans la folie. Trouvé sur la gauche devant la surface par Joao Mario, Kenan Yildiz égalisait d’un magnifique missile se logeant sur la droite du but (1-1, 64e). Mais le Turc n’avait pas le temps de célébrer puisque d’une jolie frappe de l’extérieur de la surface, Felix Nmecha remettait les Allemands (2-1, 65e). Mais ce n’était pas pour longtemps. Mis sur orbite par Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic allait ajuster Gregor Kobel (2-2, 68e). Dortmund n’avait pas dit son dernier mot et sur une incursion sur la droite de la surface, Yan Couto allait conclure à son tour (3-2, 75e). En fin de partie, Ramy Bensebaïni marquait un penalty pour enfoncer les Piémontais (4-2, 86e). Dans les dernières minutes, Dusan Vlahovic a marqué son doublé (4-3, 90e+ 4) et a même offert une offrande pour Lloyd Kelly (4-4, 90e +6) pour inverser la situation et égaliser. Les deux équipes partagent un point avec ce fou match nul 4-4.

Tottenham s’impose, Benfica explose

Autre match intéressant de la soirée, le duel entre Tottenham et Villarreal opposait au vainqueur de la dernière Ligue Europa au vainqueur de l’édition 2021. Deux équipes qui savent gagner sur la scène européenne et qui voulaient les trois points. Et les Spurs allaient vite prendre l’avantage. Sur un centre côté droit de Lucas Bergvall, Luiz Junior manquait son intervention et déviait au fond de ses propres filets (1-0, 4e). Mené, Villarreal prenait alors le contrôle du ballon contre une équipe de Tottenham bien organisée et intéressante dans les phases de transition. Du côté des Espagnols, les tentatives manquaient de précision à l’image de cette reprise du Canadien Tajon Buchanan qui se dérobait nettement sur la droite (25e). Tottenham accélérait avant la pause et sur la gauche de la surface, Richarlison prenait sa chance, mais il était contré dans le petit filet gauche (45e). Après la pause, Villarreal essayait de revenir, mais Nicolas Pépé frappait à gauche du but (55e). Résistant jusqu’au bout, Tottenham s’impose 1-0 contre une équipe trop timide de Villarreal.

La suite après cette publicité

Sorti des tours préliminaires après avoir éliminé l’OGC Nice et Fenerbahçe, Benfica rencontrait la surprise Qarabag. Les Azerbaïdjanais avaient sorti Shelbourne (Irlande), Shkëndija (Macédoine du Nord) et Ferencvaros (Hongrie) pour disputer la compétition. Benfica donnait le ton avec un coup franc détourné par le mur de Richard Rios (2e). Un peu après sur corner, Georgiy Sudakov centrait côté gauche vers le premier poteau. Enzo Barrenechea allait conclure d’une tête qui se logeait sur la droite du but (1-0, 6e). Lancé, Benfica enfonçait le clou rapidement avec Andreas Schjelderup, trouvé à l’entrée de la surface Georgiy Sudakov, qui remisait vers le point de penalty pour Vangelis Pavlidis, qui marquait à son tour (2-0, 16e). Mais cette entame parfaite de Benfica allait être mise à mal.

Sur un coup franc lointain côté gauche, Camilo Duran remettait de la tête en retrait pour Leandro Andrade dont la reprise se logeait sur la droite du but portugais (2-1, 30e). Benfica se faisait peur, mais Anatoliy Trubin sauvait les siens sur ce tir de Kady Borges (32e). En seconde période, les visiteurs réussissaient à égaliser grâce à Camilo Duran. Trouvé par Marko Jankovic sur la gauche de la surface, le Colombien remettait les compteurs à zéro (2-2, 48e). Mieux, Qarabag pensait mener avec la tête victorieuse de Bahlul Mustafazada, mais son but était refusé pour hors-jeu (65e). Finalement, les Azerbaïdjanais allaient conclure avec Abdellah Zoubir qui trouvait Oleksii Kashchuk dans la surface. Ce dernier ajustait son compatriote Anatoliy Trubin (3-2, 86e). Benfica se loupe totalement alors que l’un des petits Poucets de la compétition, Qarabag, démarre par une belle victoire 3-2.

La suite après cette publicité

Les résultats de la soirée :