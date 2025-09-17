Menu Rechercher
Justice : la date du procès de Thomas Partey est connue

Thomas Partey à Villarreal @Maxppp

Hier soir, Villarreal s’est incliné 1 à 0 face à Tottenham lors de la première journée de la Ligue des Champions. Présent dans le groupe espagnol, Thomas Partey (32 ans) faisait son retour à Londres quelques mois après son départ d’Arsenal. Ce mercredi, il était attendu à la Crown Court de Southwark pour sa troisième audience dans le cadre des affaires de viols et d’agression sexuelle dont il est accusé.

AS explique que le joueur, qui a plaidé non coupable une nouvelle fois, a été fixé concernant la date de son procès. Celui-ci se tiendra le 2 novembre 2026 au tribunal pénal de Southwark. Il sera jugé par un juge de la Haute Cour. En attendant, le footballeur a été libéré sous caution et sous condition puisqu’il lui est formellement interdit de contacter les trois victimes présumées. Il doit également avertir la police de tout changement d’adresse ainsi que de tout déplacement international.

