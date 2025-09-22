Ballon d’Or : 6 joueurs du PSG vont manquer le gala

Ce soir, le Théâtre du Châtelet va accueillir tout le gratin du football mondial à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or. Enfin, tout le monde ne sera pas forcément là, puisque le Real Madrid compte de nouveau snober le gala. En ce qui concerne le PSG, il n’aura pas vraiment le choix puisque le Classique face à l’OM a été reporté à ce lundi 20 heures. Ce qui ne fait pas les affaires des Franciliens, qui souhaitaient assister à la cérémonie à Paris.

Nommé pour le titre d’entraîneur de l’année, Luis Enrique ne sera pas présent et dirigera les troupes à l’Orange Vélodrome. Comme lui, plusieurs joueurs présents dans le groupe du PSG qui va défier l’OM ce lundi soir, manqueront la cérémonie. Ce sera le cas d’Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et de Khvicha Kvaratskhelia. Idem pour Lucas Chevalier, qui est en lice pour remporter le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de la planète.