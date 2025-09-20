Liga : Villarreal renverse Osasuna et monte sur le podium, Séville gagne à Alavés

Après ses deux revers contre l’Atlético de Madrid (2-0), en Liga, et Tottenham (1-0), en Ligue des Champions, Villarreal (7e) souhaitait se relever la tête contre Osasuna (9e) pour le compte de la 5e journée de LaLiga. À La Ceramica, ce sont pourtant les visiteurs — réduits à dix après l’expulsion de Rosier (40e) — qui ont débloqué le tableau d’affichage sur un penalty du vétéran Ante Budimir (45e + 6). Malgré ce but, Villarreal a dominé son sujet et est revenu au score, grâce au premier but de Georges Mikautadze avec le club espagnol (69e, 1-1), avant de prendre l’avantage sur un but de Pape Gueye (85e, 2-1).

Grâce aux deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Villarreal retrouve le chemin de la victoire et monte provisoirement à la 3e place du championnat. Les Sous-marins jaunes affronteront Séville lors de la prochaine journée qui se jouera en semaine. Osasuna occupe la 11e position et recevra Elche. Le FC Séville (12e) jouait par ailleurs, dans l’autre rencontre de ce samedi à 18h30, au Stade de Mendizorroza face au Deportivo Alavés (8e). Les hommes de Matias Almeyda ont frappé d’entrée grâce à Ruben Vargas (10e, 0-1), avant que Carlos Vicente ne lui réponde, sur penalty (17e, 1-1). Rentré en cours de jeu, Alexis Sánchez a parfaitement repris, du pied droit, un centre de Carmona pour donner la victoire aux Andaloux (67e, 1-2). Séville est 7e tandis que Alavés recule et passe 9e.