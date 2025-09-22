La pique d’Achraf Hakimi sur la nouvelle date du Classique

Décidément, la reprogrammation du choc entre l’OM et le PSG ce lundi soir, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, ne plaît pas aux Parisiens. Alors qu’une partie de l’effectif du club de la capitale devait, à l’origine, être présente au théâtre du Châtelet, elle devra finalement sacrifier sa présence au profit du Classique. Si le PSG est officiellement resté assez discret à ce sujet, on peut dire qu’Achraf Hakimi a réagi de manière subtile à la décision de la LFP.

Sur Instagram, le latéral marocain, qui devrait figurer parmi les mieux classés au Ballon d’Or, a liké une publication d’un compte fan du PSG, où l’on pouvait lire : «Un chef d’oeuvre d’absurdité ! Programmer le Classique face au Ballon d’Or. La LFP a pris une décision qui confine à l’absurde et expose les failles béantes du football français. Une décision incompréhensible !» En attendant, le match se jouera bien ce lundi à 20h.

