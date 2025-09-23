La réaction étonnante de Vinicius à sa 16e place au Ballon d’Or

Si Ousmane Dembélé est le grand vainqueur de la prestigieuse récompense, Vinicius Jr a également fait parler de lui. Après l’annonce de sa 16ᵉ place au classement du Ballon d’Or 2025, le joueur du Real Madrid a posté un montage de deux photos sur Instagram – l’une dans une piscine, l’autre dans un sauna – illustrant sa routine de récupération, accompagné du morceau "Him All Along" du rappeur Gunna.

Les paroles choisies évoquent luxe, revanche et domination, laissant entrevoir un message crypté sur son état d’esprit face à la déception et aux critiques : « J’ai inondé une pièce d’or », « Je vais écraser tous ces rappeurs insignifiants »… Un post interprété par beaucoup comme une réaction symbolique à son déclassement dans le prestigieux classement, alors qu’il avait terminé deuxième l’année précédente, derrière Rodri. Le 24 octobre 2024, le milieu de terrain de Manchester City avait créé la surprise en devenant le premier Espagnol sacré Ballon d’Or depuis 64 ans. À l’époque, Vinicius avait alors assuré : « J’en ferai dix fois plus s’il le faut. Ils ne sont pas prêts. » L’attaquant brésilien a vécu une saison 2024-2025 bien plus compliquée.