Ballon d’Or : le gros coup de gueule de Neymar

Par Dahbia Hattabi
Neymar avec Santos @Maxppp

Hier soir, de nombreuses personnalités du ballon rond étaient conviées au Théâtre du Châtelet pour le gala du Ballon d’Or 2025. Et c’est Ousmane Dembélé qui a remporté cette 69e édition. Comme cela est souvent le cas, le classement a fait parler.

Au Brésil, Neymar n’a d’ailleurs pas compris la cinquième place au Ballon d’Or de son compatriote et ami Raphinha. « Raphinha 5eme, c’est une blague», a-t-il commenté. L’ancien joueur du PSG n’était visiblement pas d’accord.

Pub. le - MAJ le
