Ballon d’Or : le gros coup de gueule de Neymar

Hier soir, de nombreuses personnalités du ballon rond étaient conviées au Théâtre du Châtelet pour le gala du Ballon d’Or 2025. Et c’est Ousmane Dembélé qui a remporté cette 69e édition. Comme cela est souvent le cas, le classement a fait parler.

Au Brésil, Neymar n’a d’ailleurs pas compris la cinquième place au Ballon d’Or de son compatriote et ami Raphinha. « Raphinha 5eme, c’est une blague», a-t-il commenté. L’ancien joueur du PSG n’était visiblement pas d’accord.